"Una vita nelle istituzioni, è stato un maestro di politica per tutti"

Il M.A.P.S. Movimento Attivo Politico e Sociale e il suo direttivo esprimono profondo dispiacere per la perdita del presidente Ciriaco De Mita.

L’ex Presidente del Consiglio è stato ospite del movimento l’ultima volta lo scorso novembre a Cassano Irpino per ricordare e analizzare la figura di Aldo Moro e il suo percorso nella storia italiana, si tratta dell’ultima uscita in un convegno pubblico in Irpinia.

«Ci lascia uno dei giganti della politica italiana , acuto osservatore ed interprete delle esigenze del proprio tempo, sapeva traduttore la politica in maniera molto forte, efficacemente coinvolgente» così ha commentato Louis Stanco, segretario di M.A.P.S., mentre Antonio Fondaco, presidente di M.A.P.S, «una vita nelle istituzioni, è stato un maestro di politica per tutti», Angelo Di Pietro, coordinatore del direttivo di M.A.P.S. «il suo punto di vista e la sua analisi politica è sempre stata uno stimolo per il continuo confronto», mentre Salvatore Dragonetti, tesoriere di M.A.P.S. «il legame di De Mita con il Sud e con l’Irpinia è sempre stato profondo ed indissolubile».