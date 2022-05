De Mita, Patriarca (FI): “Uomo di affascinanti sfide politiche”

Il capogruppo azzurro: "Con la sua scomparsa finisce un'era"

«La scomparsa di Ciriaco De Mita segna la fine di una stagione politica».

A dirlo è Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania.

«Nella sua lunga e brillante carriera, De Mita ha saputo ben rappresentare il modello di uomo politico radicato nel territorio ma al contempo capace di portare avanti complesse e affascinanti sfide di ingegneria politica di respiro nazionale e internazionale – ha aggiunto – senza mai sacrificare, com’era nello spirito della Democrazia cristiana, i valori dell’individuo in rapporto alle esigenze della collettività».

«Anche la scelta, lui ch’era stato segretario nazionale della Dc e presidente del Consiglio, di rimettersi in gioco come sindaco della sua Nusco – ha concluso Patriarca – dimostra l’amore incondizionato per la politica nella sua forma più alta e nobile. Un amore a cui noi tutti dobbiamo guardare con ammirazione e rispetto».