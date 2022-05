Il cordoglio di Forza Italia

«Distinti e distanti dalla sua visione della politica, non possiamo non riconoscere nella sua intelligenza politica e suo impegno istituzionale uno spessore straordinario che ha influenzato non poco la nostra storia, anche quella successiva alla Prima Repubblica. De Mita, è certo, sarà ricordato a lungo. Ai suoi familiari, ai suoi cari esprimiamo il nostro più sincero cordoglio».

Così, il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia, commenta la figura di Ciriaco De Mita scomparso oggi.