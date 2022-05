La riunione si terrà venerdì 27 maggio, alle 16, presso la sede dell’ente di collina Liguorini

Si terrà domani, venerdì 27 maggio, alle 16, presso la sede dell’ente di collina Liguorini, il Consiglio d’ambito dell’Ato Rifiuti di Avellino. All’ordine del giorno della seduta: Esame e Approvazione del Rendiconto di gestione esercizio 2021, Esame e Approvazione “Relazione ex Dl 18 ottobre 2012 n.179, art. 34 comma 20, in esito alla conclusione della preliminare fase istruttoria. Parte prima”.

La riunione – convocata per il 18 maggio e rinviata – rappresenterà il primo appuntamento operativo per i consiglieri dopo la loro elezione ed il consiglio con la votazione che ha portato Vittorio D’Alessio al vertice dell’ente. Dopo una prima fase di incontri, ufficiali e non, di colloqui e riunioni operative, il presidente ha proceduto alla convocazione del primo consiglio per avviare formalmente la fase operativa e favorire l’adozione delle determinazioni necessarie all’acquisizione della gestione del ciclo integrato ed all’approvazione del Piano d’ambito.