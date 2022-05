Con un banchetto presso Corso Vittorio Emanuele altezza ingresso villa comunale insieme alla Senatrice Virginia La Mura

Avellino – Continua anche ad Avellino la raccolta firme riguardante le due Proposte di Legge di Iniziativa Popolare per raccogliere le firme e proporre al Parlamento Italiano di vietare l’attività venatoria e il trasporto delle vetture a trazione animale in tutto il territorio Nazionale depositate in Cassazione da CA.DA.PA. (Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente, ex Comitato si aboliamo la caccia).

Sabato 28 maggio dalle ore 18 alle ore 20 i volontari e le volontarie dell’associazione animalista “In ricordo di Lacuna” saranno, infatti, nuovamente presenti con un banchetto presso Corso Vittorio Emanuele altezza ingresso villa comunale insieme alla Senatrice Virginia La Mura, la quale vestirà i panni di autenticatore.

Per l’occasione i volontari hanno lanciato l’invito a tutti i bambini di portare al banchetto un disegno da loro realizzato riguardante gli animali.