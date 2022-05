La conferenza stampa martedì 24 maggio, alle ore 11, nella sala riunioni della palazzina uffici amministrativi della Città ospedaliera

“In Italia, le malattie cardiovascolari, di cui fanno parte le malattie ischemiche del cuore, come l’infarto acuto del miocardio e l’angina pectoris, le malattie cerebrovascolari, come l’ictus ischemico ed emorragico, e le malattie delle valvole cardiache, come la stenosi aortica e l’insufficienza mitralica, rappresentano le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità, essendo responsabili del 34,8% di tutti i decessi.

L’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino e la SiCGe (Società Italiana di Cardiologia Geriatrica) presentano “Il Cuore di…Montoro”, prima tappa dell’iniziativa legata allo Studio Prevasc, (PREvalenza delle malattie cardioVASColari), promosso da SICGe e da ITACARE-P (Italian Alliance for Cardiovascular Rehabilitation and Prevention), con il sostegno di Edwards Lifescience Italia, General Electric Healthcare e Mortara.

La conferenza stampa per illustrare lo studio, che prevede l’analisi e la valutazione della presenza delle malattie cardiovascolari nella popolazione italiana over 65, si terrà domani, martedì 24 maggio, alle ore 11, presso la sala riunioni della sede legale-amministrativa “Costantino Mazzeo” della Città ospedaliera (Contrada Amoretta, terzo piano). Interverranno: Alessandro Boccanelli, Vicepresidente SICGe, Renato Pizzuti, Direttore Generale dell’Azienda Moscati, Emilio Di Lorenzo, Direttore del Dipartimento Cuore e Vasi dell’Azienda Moscati e il cardiologo membro di ARCA (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), Salvatore Fortunato.”