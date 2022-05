Così il responsabile della Sai Cisal

Grottaminarda - Il responsabile della Sai Cisal di Grottaminarda Gennaro Blasi ancora una volta ritorna sulla questione degli alloggi popolari sottolineando che gli inquilini che abitano nelle case popolari o comunali vivono tutto l’anno e non solo in periodo elettorale.

“Noi della Sai Cisal di Grottaminarda – sottolinea Blasi – siamo presente nelle varie zone della città sempre, tutto l’anno al fianco di tutti gli inquilini” – e continua – “avevamo chiesto, in più occasioni alla vecchia amministrazione Cobino e al suo vice Spera di istituire una commissione per le case comunali che potesse verificare e avere il monitoraggio di tutto il patrimonio abitativo di Grottaminarda”.

“Nemmeno una risposta e oggi il candidato a Sindaco Marcantonio Spera vuole parlare di questione abitativa con quali presupposti? Vorrei chiedere al Dottore Spera che cosa ha fatto per otto anni per questi inquilini e per la questione abitativa? Per ultimo ricordo al candidato Sindaco della lista “La rinascita” che il corpus domini è il 19 giugno 2022 e non oggi”, conclude Gennaro Blasi.