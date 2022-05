La conferenza si terrà venerdì 20 maggio, alle ore 11:00, presso il Circolo della Stampa

Si terrà venerdi 20 maggio 2022, alle ore 11.00, al Circolo della Stampa di Avellino, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Primi Passi”, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Consorzio Percorsi, insieme ai partner ETS Pianeta Autismo, Accademia dei giorni felici, Cooperativa Hope e Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano di Forino, già da un mese hanno cominciato le attività sui territori di Avellino, Forino e Fontanarosa con oltre 100 partecipanti e saranno loro, insieme ai rappresentati istituzionali dei comuni, a prendere parte alla Conferenza Stampa.

Laboratori e attività di educazione non formale destinate ai bambini che consentiranno la creazione di comunità educate, che mirano a mettere in rete le risorse del territorio ed a restituire ai partecipanti lo spazio e i tempi di gioco e di apprendimento in seguito alle limitazioni imposte dalla pandemia.

Un’opportunità concreta per il capoluogo e per i più piccoli centri irpini, che possono rappresentare un modello educativo con il quale progettare nuove azioni di crescita e sviluppo della comunità.