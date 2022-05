Presso il Circolo della Stampa

Avellino – Ordine dei Giornalisti della Campania, ACI- Avellino, WWWITALIA – Quotidiano online, Rossoquadro Team presentano “Il Rombo della Fenice”, romanzo di Flavio Uccello venerdì 20 maggio 2022, ore 18,00 al Circolo della Stampa di Avellino. Parteciperanno Stefano Lombardi, presidente Aci Avellino e Giovanna della Bella, curatrice editoriale. Il conduttore dell’evento, Gianluca Amatucci, intervisterà l’autore, mentre le letture di alcuni brani tratti dal libro saranno a cura di Paolo De Vito.

La trama. Roma, 1997, le corse clandestine sulle strade della città mettono in allarme la Polizia. Miki è uno street racer e sogna di diventare un pilota professionista. Quando le luci si spengono, lancia la sua E30 al massimo per battere i più veloci della capitale. Carla gli vuol bene, ma sente di dover fare una scelta di vita. Franco, suo migliore amico e socio, di notte si muove con disinvoltura negli ambienti più loschi e di giorno lavora in una concessionaria. Gianfranco Speranza, uno degli imprenditori più influenti e temuti di Roma, incombe con la sua ombra su tutti loro. Sembra che tutto vada a gonfie vele, ma il giorno della gara decisiva, l’ultima del torneo, succede qualcosa che cambierà il corso degli eventi.

L’autore. Flavio Uccello, giornalista pubblicista, esprime la sua passione per i motori come redattore di WWWITALIA (wwww.wwwitalia.eu). Ha lavorato nel mondo automotive. Ama leggere e viaggiare.

Link per l’acquisto: https://www.amazon.it/ROMBO-DELLA-FENICE-1/dp/B09VGTXYR4