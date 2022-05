La nota del Vicesindaco

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Vicesindaco Laura Nargi relativo all’assemblea pubblica che si è svolta questa mattina presso il Comune di Avellino sul rilancio e la pedonalizzazione del centro storico.

Avellino – “Siamo molto soddisfatti per l’esito dell’assemblea pubblica che si è tenuta questa mattina sul rilancio e la pedonalizzazione del centro storico. La grande partecipazione registrata, infatti, ci conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che si tratta di un tema molto caro alla città”.

“L’amministrazione, anche quest’anno, ha deciso, in maniera sperimentale, di pedonalizzare l’area per tutto il periodo estivo, a partire dal mese di giugno, dalle 20 all’una di notte. L’intento è sia quello di migliorare la qualità della vita dei residenti che di dare nuovo slancio alle attività commerciali che vengono fuori da un lunghissimo periodo di difficoltà caratterizzato, tra le altre cose, da una pandemia senza precedenti. Certo, ogni cambiamento porta con sé problemi, critiche e diffidenze, ma è necessario un atto di coraggio se si vuol fare in modo che le cose cambino davvero e si vuole evitare che la città muoia di immobilismo. D’altro canto, la pedonalizzazione del centro storico è solo il tassello di un mosaico che trasformerà quest’area, che da piazza Castello si spinge fino a piazza Libertà, nel cuore pulsante di Avellino, sia attraverso una riqualificazione strutturale degli edifici che una rimodulazione dei servizi”.

“Comprendiamo, in tal senso, le preoccupazioni espresse da alcuni residenti relative soprattutto alla gestione dei parcheggi durante il periodo della sperimentazione, ma lavoreremo con gli uffici e con il comando dei Vigili Urbani affinché non solo non ci siano problemi, ma si registrino addirittura benefici. Quello odierno, comunque, è stato solo il primo incontro sul tema, senza dimenticare che sul sito del Comune è disponibile un questionario attraverso il quale si potranno esprimere pareri e proporre idee. L’amministrazione, nelle prossime settimane, si confronterà ancora con i cittadini per trovare insieme, attraverso un dialogo costante e propositivo, le soluzioni migliori per tutti”.