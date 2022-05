Presso il Carcere Borbonico ad agosto si presenterà il saggio educativo di Francesco Varricchio con una mostra d'arte, a cura di Generoso Vella

Esistono tante ricorrenze e giornate mondiali dedicate ai valori umani e sociali. L’educatore Varricchio parte proprio da questa consapevolezza nel libro “Quali valori? Esperienze, idee, appunti di un educatore” (https://scuolaonlinediformazionecivica.wordpress.com/2021/08/19/cultura-e-su-amazon-quali-valori-esperienze-idee-appunti-di-un-educatore-libro-di-francesco-varricchio/ ).

Perciò Generoso Vella, presidente dell’associazione “Nel segno dell’arte”, invita ogni artista a produrre opere sui valori che considera i più importanti nella vita. Per facilitare la scelta sono stati selezionati dall’appendice del libro di Varricchio alcuni valori per ogni mese: pace, educazione, comunicazioni sociali (gennaio); contro il bullismo e cyberbullismo, uso positivo di internet, innamorati, giustizia sociale (febbraio); contro la discriminazione, natura, donna, paesaggio, felicità, poesia, acqua, lettura (marzo); sport, salute, arte, sicurezza sul lavoro (aprile); lavoro, Europa, famiglia, mare, biodiversità, legalità (maggio); ambiente, musica, abbracci (giugno); nonni e anziani, bacio, amicizia (luglio); gioventù (agosto); carità, democrazia (settembre); non violenza, alimentazione, eliminazione della povertà (ottobre); gentilezza, infanzia, eliminazione violenza sulle donne (novembre); diritti umani e animali, solidarietà umana (dicembre).

La Mail Art è un progetto artistico spesso internazionale che è stata spiegata così da Vella: “Ciascun artista aderisce con la volontà di donare e condividere la propria arte come richiesto dal circuito della mail art, basato fondamentalmente su uno scambio di opere tra persone di tutto il mondo contribuendo al superamento delle distanze geografiche, linguistiche, culturali ed ideologiche. Inoltre le opere d’ arte postale non hanno prezzo e non sono commercializzate: esse diventeranno una collezione personale e rappresentano un dono attraverso il quale si comunica un pensiero, una riflessione e un sentimento”.

Questi sono i punti del regolamento per la partecipazione: la chiamata alle arti non prevede una tassa di iscrizione e la restituzione delle opere inviate per posta, non c’è una giuria, la tecnica è libera, le dimensioni delle opere max 15 x 21 cm, tema i valori umani, scadenza per la partecipazione 20 luglio 2022, destinatari artisti maggiorenni di ogni nazionalità, mostra agosto 2022 ad Avellino (Italia), invio di massimo due opere ciascuno, per informazioni genvella@gmail.com, spedire a progetto di mail art “Quali valori?” c/o Generoso Vella via G. Basile 7 – 83100 Avellino in Italia.

Gli autori, attraverso le opere, potranno far conoscere se stessi, il proprio stile e la propria sensibilità. La mostra nasce per ragionare su un cambiamento interiore e di rigenerazione della coscienza con l’obiettivo di sensibilizzare al confronto intergenerazionale, alla valorizzazione dell’arte contemporanea e di nuovi talenti, comunicando l’importanza dei valori come parte dei principi radicati dentro di noi poiché attraverso essi rispecchiamo le cose che amiamo, ciò che è essenziale e prendiamo le decisioni importanti della nostra vita.

Due le sezioni visitabili fino a sabato 20 agosto 2022: mostra collettiva con tele e mail art (arte postale) con cartoline da tutto il mondo.

Saranno esposte, quindi, opere in pittura, grafica e disegno, che definiscono alcuni tra i valori che valgono di più per l’artista, che parlano di cultura, esperienze, concetti, percezioni, opinioni e mettono alla luce le grandi qualità e i sentimenti più belli degli esseri umani.

Ad un anno dalla pubblicazione del libro su Amazon, l’autore, oltre a presentare il saggio alla cittadinanza, aprirà un dibattito culturale sull’educazione contemporanea. La locandina dell’evento, con la scaletta degli interventi, sarà pubblicizzata con l’approssimarsi dell’estate. Saranno invitate associazioni e autorità impegnate in vari settori della società.