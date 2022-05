La rassegna partirà sabato, 14 maggio, nell’Auditorium della Casa della Cultura

Sabato 14 maggio, nell’Auditorium della Casa della Cultura a Monteforte Irpino partirà “Il Maggio dei libri”, con il tema “Tre sguardi sul mondo”.

Autori emergenti e tutti rigorosamente locali per una manifestazione che riapre le porte alla cultura, dopo un periodo in cui anche gli eventi pubblici si sono svolti in clima di estrema incertezza.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Amici della Biblioteca – Monteforte, ha il patrocinio del Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura, del Comune di Monteforte Irpino e di Rossoquadro Team.

Le tre voci che si confronteranno in questa kermesse letteraria sono diverse tra loro.

Di Giancarlo Dell’Angelo, che aprirà la manifestazione con il suo secondo romanzo “Anche le farfalle parlano” conosciamo già le doti grazie al primo lavoro, pubblicato nel 2020 “La strada laterale”.

Nato il 24 maggio del 1967 a Sant’Angelo dei Lombardi (Av) vive, sin dall’infanzia, a Monteforte Irpino (Av). Laureato in Scienze Politiche, è impiegato presso una società di servizi pubblici. È appassionato di giornalismo e di lettura.

Il romanzo che conosceremo sabato 14 narra di una storia delicata. Nando ha dieci anni e il vagare tra i sentieri della Contrada Muta lo conduce verso un incontro che lo segnerà in maniera indelebile. Una storia di amicizia e di crescita in cui il protagonista è proiettato all’interno di dinamiche esistenziali che avanzano lente e inarrestabili. Come soffi leggeri di vento, i mutamenti si

insinuano nelle vite dei protagonisti e assumono, a volte, l’intensità di improvvise folate. L’impronta di quell’incontro e un desiderio nutrito sin dall’infanzia lo sosterranno fino all’età adulta.

Diego Antonio della Bella è al suo primo romanzo, nonostante la giovane età, 28 anni, ha alle spalle esperienze di volontariato e impegno sociale e una laurea magistrale in Beni Culturali. Ora è in seminario.

Flavio Uccello, anche lui alla sua prima pubblicazione, è giornalista pubblicista, esprime la sua passione per i motori come redattore di WWWITALIA (wwww.wwwitalia.eu). Ha lavorato nel mondo automotive. Ama leggere e viaggiare.

Programma di sabato 14 maggio – Presentazione del romanzo Anche le farfalle parlano di Giancarlo Dell’Angelo:

Porteranno i saluti dell’Amministrazione comunale: Costantino Giordano, sindaco di Monteforte Irpino; Lia Vitale, assessora alla Cultura e Istruzione; Angelo Damiano, delegato alle Politiche Giovanili e Associazioni; Francesco Moretti, presidente dell’Associazione Amici della Biblioteca.

Interverranno per parlare del libro: Giovanna della Bella, curatrice editoriale, e Martino della Bella, assessore al Bilancio.

Le letture sono a cura di Paolo De Vito. Modera Eleonora Davide, giornalista.