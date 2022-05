Emessi fogli di Via Obbligatorio

I Carabinieri, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando ulteriormente -come disposto dal Comando Provinciale di Avellino – l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Nell’ambito di mirati servizi, svolti dalla Compagnia Carabinieri di Solofra, nei Comuni di Solofra, Serino, Montoro e Salza Irpina, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno intercettato e proceduto al controllo di quattro veicoli sospetti con a bordo 8 uomini e 4 donne della provincia di Napoli e Salerno, già tutti noti alle Forze dell’Ordine.

Alla specifica richiesta da parte degli operanti, gli stessi non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quei comuni. Dopo gli accertamenti di rito, a carico dei predetti è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.