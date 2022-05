"E' anche questo una sorta di bullismo dichiarato"

Riceviamo e pubblichiamo la nota Stampa del Coordinamento Campania-Puglia M.I.D. Movimento Italiano Disabili.

“La Regione Campania e in particolar modo la città di Avellino risultano essere ancora Off-Limits per i diversamente abili che si ritrovano a districarsi in una giungla caratterizzata da barriere architettoniche, strisce gialle occupate spesso e volentieri da chi non ne avrebbe affatto diritto e dov’ è anche di moda il malcostume dilagante del parcheggiare in corrispondenza degli scivoli.

Il M.I.D. Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regione Campania-Puglia, proprio su questo ultimo e rilevante aspetto dell’evidente malcostume, ovvero la sosta vietata in prossimità degli scivoli in totale contrasto anche all’articolo 158 del codice della strada lancia e intende lanciare sui territori una Campagna di solidarietà e denuncia, definendo anche tale e evidente criticità una sorta di bullismo “dichiarato”.”