L'Amministrazione Comunale spiegherà l'iniziativa, in un'assemblea a Palazzo di Città, martedì 17 maggio

L’Amministrazione Comunale ha posto, tra i suoi obiettivi prioritari, il rilancio del centro storico, per il quale sono state promosse numerose azioni ed iniziative. Tra queste, molto apprezzata, è stata la pedonalizzazione di alcune aree durante il periodo estivo, intervento che, dunque, riproporremo anche quest’anno ampliandolo, in via sperimentale, all’intera area.

Nella giornata di martedì 17 maggio, a partire dalle 10.30, presso la sala consiliare di Palazzo di Città si terrà un’assemblea pubblica, nel corso della quale saranno spiegati i dettagli dell’iniziativa.

All’appuntamento, al quale prenderanno parte il sindaco Gianluca Festa e la vicesindaco Laura Nargi, sono invitati a partecipare tutti i cittadini, i rappresentanti delle associazioni, i commercianti della zona e i residenti al fine di raccogliere idee e proposte utili ad integrare il programma comunale.