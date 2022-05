Sabato 14 maggio apertura del Museo Civico e della Ceramica dalle ore 18,30 e dalle ore 20,00 concerto

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Ariano Irpino:

“Si informa la cittadinanza che ad Ariano Irpino, in occasione della “Notte dei Musei”, manifestazione promossa dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali che si svolge sabato 14 maggio 2022, in contemporanea in tutta Europa, sarà possibile effettuare visite al Museo Civico e della Ceramica in Via D’Afflitto dalle ore 18,30 alle ore 20,00, a cura dell’Associazione “Amici del Museo”.

A seguire dalle ore 20,00 in poi un ricco programma musicale a cura del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino.”