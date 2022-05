Irpinia SouthWorker 4.0, conclusa la prima fase di formazione del progetto

Pubblicato l'avviso per la concessione del contributo economico finalizzato alla nascita di una Cooperativa Intercomunale

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Projenia SCS.

“È giunta al termine la prima fase di formazione del progetto Irpinia SouthWorker 4.0, progetto co-finanziato dall’ANCI nell’ambito del Bando “Fermenti in Comune” alle Amministrazioni comunali di Bisaccia, Andretta, Monteverde ed Aquilonia, che ha visto coinvolti 23 giovani under35 residenti nei quattro Comuni Partner di progetto.

Adesso tocca ai giovani partecipanti al percorso formativo, che hanno maturato almeno l’80% di frequenza, raggrupparsi in team e candidare la loro business idea all’Avviso Pubblico indetto dal Comune di Bisaccia con scadenza al prossimo 23 maggio 2022, per la concessione di un contributo di euro 22.500,00 finalizzato alla co-progettazione territoriale di una Cooperativa Intercomunale operante nei settori del Marketing Turistico e della Valorizzazione Territoriale, realizzata dai giovani under 35.

Obiettivo di tale sostegno economico è creare una cooperativa che sia auto-sostenibile e soprattutto di affiancamento agli Enti Pubblici locali e alle piccole imprese nella promozione del territorio.

Partner tecnici di progetto ricordiamo sono PROJENIA SCS, società di sviluppo locale e progettazione di fondi pubblici, SANNIOIRPINIA LAB APS, Associazione Giovanile di rilievo regionale, INCUBATORE SEI s.r.l., Incubatore d’impresa specializzato nella consulenza alle startup.

Un in bocca al lupo ai giovani startupper che si accingono alla realizzazione della loro impresa territoriale, con l’obiettivo di restare nella propria terra e contribuire a frenare lo spopolamento delle aree interne dell’Irpinia“.