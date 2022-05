La nota indirizzata al Presidente della Provincia Buonopane

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rosanna Repole indirizzata al Presidente della Provincia di Avellino Buonopane.

Avellino – “Caro Presidente, Ti ringrazio per la fiducia accordatami avendo pensato alla mia persona come presidente della Fondazione Sistema Irpinia”.

“E’ un riconoscimento che mi lusinga, così come condivido la strada che hai indicato per il futuro della Fondazione, anche a garanzia dei giovani impegnati nel progetto. Purtroppo, qualche ora dopo la conferenza stampa, ho avuto conferma di alcuni impegni professionali e personali che mi impegneranno molto fuori provincia e non mi consentono di accettare la Tua nomina, perché non potrei assolvere al mio impegno con la giusta professionalità e la dedizione che caratterizzano sempre i compiti che nella mia vita mi sono stati affidati”.

“Resto a Tua disposizione, sapendo che la Fondazione Sistema Irpinia sarà momento di condivisione per la promozione della nostra Irpinia e non di sterili e becere polemiche di grande danno per la nostra comunità che ha bisogno di coesione e serenità per avviare un progetto di futuro”.