Presenti le proposte dell’Azienda Agricola Capobianco di Sturno

Oltre una ventina di aziende ed artigiani, per un centinaio di prodotti tipici e di artigianato provenienti da 5 regioni del Sud. La quinta tappa della nuova stagione del tour Gusto Italia, si preannuncia ricca di soprese.

Il progetto dedicato alla valorizzazione dei tipici e dell’artigianato Made in Italy, attraverso appuntamenti itineranti nelle più belle cittadine italiane, questo fine settimana farà tappa a Benevento su Corso Giuseppe Garibaldi.

Da venerdì 13 a domenica 15 maggio, ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, sarà possibile passeggiare godendo del mercatino firmato dall’Associazione Italia Eventi, promotrice instancabile di diversi format che ruotano attorno alle eccellenze tricolore.

Con il patrocinio dell’UNOE Unione nazionale Organizzatori di eventi e del Comune di Benevento, l’iniziativa è sostenuta dal sindaco Clemente Mastella e dall’assessore Luigi Ambrosone.



“Amiamo Benevento perché è una città naturalmente accogliente. La sua lunga storia e il suo grande patrimonio artistico e storico la rendono una tappa importante per chi ama la Campania. Si tratta di una zona ricca di aziende agricole che ben rappresenta il desiderio di dar spazio diretto ai produttori e a chi in prima persona si impegna per preservare le eccellenze italiane, legate a doppio filo ai nostri territori. Vivere Gusto Italia è un’occasione per scoprire prodotti originali, fuori dalla logica industriale”, sottolinea Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.



Per i più piccoli, sia nella mattinata che nel pomeriggio di sabato e di domenica, sono in programma gli spettacoli del teatro di Burattini di antica tradizione di Giorgio Ferraiolo.

Saranno Made in Campania le proposte dell’Azienda Agricola Capobianco di Sturno con cosmetici alla canapa ed elisir digestivo di propria produzione, del Consorzio Sale della terra di Benevento con passate, sughi pronti, olio evo e pasta, vini e pasticceria fresca e secca ed anche artigianato tessile. Sarà Regina Chocolate a proporre il tipico waffelino, preparato sia con cioccolato artigianale che in altri gusti. Presenti anche i salumi e formaggi irpini di alta qualità dell’Azienda Zuccardi, e i liquori, tra cui quello alla cannabis, di Tentazione di San Cipriano Picentino. Il pregiato miele di Apicoltura Mucciolo con miele bio e cosmetica di Capaccio Paestum, tante golosità per i più piccoli con Momenti Gommosi di Napoli con caramelle, marshmallow e lecca lecca variopinti, mentre da Ischia arriverà Il boss delle sfogliatelle con dolci tipici campani e tanti gusti per le crepes.

Dalla Basilicata arriveranno tante tipicità firmate dal Parco verde di Grumento Nova, dalla provincia di Potenza. Dal peperone crusco alle conserve, passando da pasta artigianale, legumi, fagioli di Sarconi, salumi e formaggi lucani come il canestrato di Moliterno. Immancabile il vino medievale, ottimo per accompagnare i dolci.

Biscotti e taralli tradizionali di Casa del tarallo di Zuccardi arrivano, invece, dalla Puglia.

Dalla Calabria arriverà l’azienda Nero di Calabria di Taverna con prodotti tipici calabresi tra cui la nduja, mentre saranno firmati da Liquirizia Calabra i numerosi prodotti a base di liquirizia calabrese.

Tante le dolcezze made in Sicilia, dolci Capricci Siciliani di Catania con i torroni, il croccante siciliano alle mandorle siciliane e al pistacchio siciliano. Da non perdere i classici cannoli siciliani, le cassate e la pasta di mandorle.

Per gli appassionati di artigianato non mancheranno proposte tessili di varie tipologie, le calamite de Le Calamite col sorriso di Cava de’Tirreni, le ceramiche di Arte e Parte di Somma Vesuviana, i gioielli di Gioie di Damiano di Avellino ed i sali e i cristalli profumati di un’azienda campana.