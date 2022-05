L’Associazione Scuola Progetto Futuro e Volontariato organizza un corso formativo per 20 giovani

L’Associazione Scuola Progetto Futuro e Volontariato organizza un corso per la qualifica professionale di: “operatore all’assistenza educativa ai disabili”.

Gli allievi selezionati saranno 20 e il corso, che si svolgerà in via A. Vietri, 21 – Avellino, si compone di 600 ore:

420 di aula

180 di tirocinio

Requisiti di accesso:

Essere Giovani Neet di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale. Essere Giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 e i 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del PAR Campania in possesso di titolo attestante l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I prosciolti da tale obbligo e i maggiori di anni 16 possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle competenze connesse all’obbligo di istruzione. Essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 150 del 14/09/2015 e dell’art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n 26 del 28/03/2019);

Tali requisiti dovranno essere auto-dichiarati dal destinatario, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e comprovati dagli stessi in fase di convocazione. Il corso si effettuerà a via Via A. Vietri, 21 – 83100 Avellino (Avellino).

La frequentazione del corso conferisce 1 punto nelle graduatorie del personale ATA delle scuole.

Per maggiori informazioni contattare al

TEL. 0825 1642903 – 081 19335036

CELL. 3713316771

E-mail: scuolaprogettofuturo@gmail.com