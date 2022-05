L'appuntamento è destinato agli autori di testi poetici che non abbiano compiuto i ventuno anni

Sabato 14 marzo 2022, a partire dalle ore 17.00, presso il circolo Arci “Avionica” di Avellino (AV), sito in via Colombo 16, si terrà un appuntamento destinato agli autori di testi poetici che non abbiano compiuto i ventuno anni.

Si tratta del Poetry Slam, una competizione artistica che riscontra sempre maggiore successo in tutto lo stivale e viene proposta in Campania dal collettivo Caspar – Campania Slam Poetry, che propone da anni laboratori di scrittura, eventi culturali e organizza il campionato regionale di poesia performativa per il circuito nazionale LIPS – Lega Italiana Poetry Slam.

L’appuntamento del 14 marzo sarà una sfida in versi tra poeti performer under 20, che gareggeranno con testi scritti di loro pugno, interpretandoli sul palco, per determinare chi sarà campione regionale di Poetry Slam Under 20 per l’anno 2021/2022.

Il campione regionale avrà poi accesso alle finali nazionali di Slam Poetry under 20 della LIPS – Lega Italiana Poetry Slam, che si terranno il 28 maggio a Bologna.

Ciò sarà possibile grazie all’aiuto del pubblico presente in sala: a votare il concorrente preferito sarà infatti proprio il pubblico, che esprimerà le sue preferenze in base alle tecniche interpretative e di scrittura dell’autore. Il pubblico avrà quindi il pieno potere di decidere le sorti della gara, la cui equità di conduzione è tutelata dall’MC di gara, il Maestro di Cerimonia, interpretato da uno o più presentatori, e dal notaio, che cronometrerà le singole performance e calcolerà i punteggi attribuiti ai partecipanti dal pubblico.

A condurre la serata sarà l’MC Stella Iasiello.

Impreziosirà l’incontro l’esibizione dell’attuale campione in carica del Campionato Regionale, Vittorio Zollo, artista poliedrico e virtuoso di questa forma d’arte.

L’iscrizione alla competizione è gratuita e per poter aderire alla sfida è necessario candidarsi con una mail all’indirizzo casparcampania@gmail.com con nome, cognome, eventuale nome d’arte con cui si vuole concorrere allo slam, data di nascita, numero di telefono, città di provenienza, link al profilo Facebook, almeno una poesia con cui si concorrerà allo slam (sia in testo che in versione video). Per i minorenni, aggiungere un’autorizzazione firmata da uno dei genitori per partecipare allo slam.

Per ricevere informazioni è anche possibile scrivere un messaggio alle pagine social Facebook, Instagram o Telegram di Caspar Campania Slam Poetry.

L’evento si terrà secondo le normative sanitarie vigenti.

Per partecipare come spettatori sarà necessario essere soci Arci.

Il locale è accessibile per le barriere architettoniche.