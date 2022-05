Della Sala: "Quando ci si allea, si diventa una potenza perché riusciamo a coinvolgere un pubblico diverso"

Avellino - Oggi, presso l’ex Carcere Borbonico, in via Dalmazia 22, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione ”Aspettando la Notte dei Musei”, programmata per sabato 14 maggio, in collaborazione con il Conservatorio “Domenico Cimarosa” e l’associazione culturale Kaos 48.

«La nostra idea è quella di far coincidere le diverse prospettive e i diversi volti dell’arte. ”La Notte dei musei” è un’ iniziativa della Soprintendenza, quindi con il Conservatorio abbiamo avuto l’idea di organizzare alcune attività all’interno dell’evento»- ha dichiarato Maria Gabriella Della Sala, direttrice del Conservatorio Cimarosa di Avellino – «Quando ci si allea, si diventa una potenza perché riusciamo a coinvolgere un pubblico diverso: quello attento alla musica, ma anche quello attento all’arte, in una stessa iniziativa che coinvolgerà non solo l’Ex Carcere Borbonico, ma anche il Museo Irpino. Inoltre, sempre fedeli all’idea che la musica debba andare su tutto il territorio irpino, saremo anche nei musei locali di Altavilla Irpina, Ariano Irpino, Luogosano, Mirabella Eclano, Sant’Angelo dei Lombardi, con l’intento di creare una mappatura delle nostre attività».

«Avremo diversi ensembles: quello dei clarinetti a Luogosano, il pianoforte e la musica da camera a Sant’Angelo dei Lombardi, un quartetto di musica da camera ad Altavilla Irpina, cercando anche di diversificare la nostra programmazione. L’idea di aggredire il territorio irpino nasce dall’esigenza di dare valore agli altri paesi della provincia: è da lì vengono tutti i nostri studenti. È molto bello, quindi, anche coinvolgere i ragazzi nell’organizzazione di tali iniziative nelle loro realtà locali e far sentire la presenza di un’istituzione così importante anche nelle loro sedi. Abbiamo toccato Frigento, Montella, anche realtà limitrofe, come Solofra con la sua Collegiata. Concluderemo il ciclo di incontri con un organo davvero prezioso ad Avellino, presso la Chiesa di Santa Rita. Ancora, sul capoluogo, partiremo con la Festa della Musica che si svolgerà non solo in Conservatorio, ma anche in sedi alternative. L’idea è quella di essere dappertutto» ha concluso Della Sala.

In occasione dell’evento, sarà esposta anche la mostra “Martes” organizzata dall’associazione culturale Kaos 48, nata con l’intento di sensibilizzare gli animi ad una nuova primavera culturale: «La mostra è stata organizzata con l’aiuto della Soprintendenza, dà risalto non solo ai 14 artisti di provata esperienza nazionale e internazionale, ma anche al territorio irpino» - ha dichiarato Fabrizio Scomparin, Presidente di Kaos48 – «La novità della mostra sta nel trovare le connessioni tra esoterismo e arte in 12 luoghi irpini che ci sono stati suggeriti dalla Soprintendenza. Ciò ci ha dato la possibilità di studiare questi luoghi e proporli agli artisti che hanno realizzato delle opere ad hoc».

Anche Paola Cimmino, membro fondatore di Kaos 48, ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa lodevole iniziativa: «E’ stata una bellissima esperienza che la Soprintendenza ci ha permesso di fare. Tutte le opere sono ispirate a questi posti in cui si sono svolti dei sopralluoghi: sono realizzate ex novo per dare loro risalto e per far sì che la Soprintendenza possa realizzare un vero e proprio itinerario culturale, artistico ed esoterico».