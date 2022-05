Idrotermo Service srl Cerullo srl a supporto del team

Atripalda – Idrotermo Service Cerullo ha ufficializzato la partnership come sponsor tecnico al team atripaldese Eco Evolution Bike. Parlare dell’azienda Idrotermo Service Cerullo srl non si può che iniziare nel descriverla una decana realtà imprenditoriale nota per serietà e professionalità nel settore riscaldamento, leader nella progettazione e realizzazione impianti ventilazione e aria condizionata.

Il patron Olindo Cerullo, sportivo appassionato di podismo e di ciclismo fiero di supportare realtà sportive locali e da quest’anno è entrato a fare parte, di fatto, sponsor della squadra di Atripalda Eco Evolution Bike.

Un abbinamento naturale radicato nella cultura sportiva di Olindo Cerullo, fondatore e titolare da oltre trent’anni dell’azienda Irotermo Service con sede in Via Fratte a Contrada. L’Accordo di sponsorizzazione è stato siglato presso la sede di IrdoTermo Service srl prevede un comune percorso di crescita con obiettivi chiari: “continuare a essere protagonisti di squadra e di sport”.

“Quest’accordo rientra nella nostra strategia di costante crescita – Commenta il presidente dell’Eco Evolution Bike Giuseppe Albanese- crediamo che la vita sia un gioco pieno di sfide, per questo abbiamo creato un team di atleti di eccellenza, con giusti valori e questo ci ha permesso di unire le forze crescere come squadra e come sportivi . Quindi, siamo entusiasti e il roster del team al completo ringrazia tutti gli sponsor che sostengono la nostra passione e quella dei nostri ragazzi e ragazze: Mielepiu , Fondital , Mitsubishi, Refineair, Urban Fitness, Gi.Bo, Fischer, Bliny Cafè e ultimo Irotermo Service srl. Dunque, ci sono tutti gli ingredienti per dare inizio ad un rapporto a lungo termine tra il team Eco Evolution Bike con il nuovo partener Idrotermo Service srl”.