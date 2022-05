L'opera "Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque" è in esposizione fino al prossimo 9 maggio

In questi giorni il dipinto materico “Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque”, dell’artista irpino Guido Marena, è in esposizione alla “Biennale d’Arte Contemporanea del Gattopardo”, inaugurata lo scorso 23 aprile a Palma di Montechiaro (Siracusa). L’opera aderisce compiutamente al tema dell’evento (“Homodeus. Il dilemma dell’uomodio”), spiegato dal curatore Michele Citro: “Chi è l’homodeus? È, innanzitutto, un essere umano. Un individuo diviso: da un lato c’è l’inevitabile e quasi coatta accettazione della propria finitezza, del proprio maledettissimo limite; dall’altro il sentimento, insopprimibile, di essere altro, di essere di più, di essere oltre. È da questo potente interrogativo che abbiamo chiesto ad eccellenti artisti di ragionare insieme, di dia-logare, di scoprirci, nuovamente, in un tempo diverso e unico, di lasciare una traccia”.

Rispondendo a tale sollecitazione, col suo dipinto Marena ha collocato la quotidiana umanità alla luce della trascendenza assoluta dell’Eterno: “La sua arte - ricorda Nicola De Blasi – diventa una lente che fa vedere ciò che altrimenti rimarrebbe velato o oscuro nella percezione corrente delle cose”.

La mostra è patrocinata dal comune di Montechiaro guidato dal sindaco Stefano Castellino, dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, dall’Università degli Studi di Messina e dal Valletta Higher Education Institute di Malta. I suoi battenti chiuderanno il prossimo 9 maggio.