Sostegno psicologico a donne e bambini in fuga da guerra e rifugiati in Campania

La seduta del Consiglio regionale di oggi pomeriggio ha votato all’unanimità la mozione proposta dal Consigliere Tommaso Pellegrino, a sostegno di donne e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina che stanno raggiungendo la nostra Regione, con inevitabili e gravi traumi psicologici che non possono essere sottovalutati nell’ambito dell’accoglienza messa in atto dalle Istituzioni. La mozione è stata sottoscritta da Bruna Fiola, Presidente della Commissione Cultura e dalle Vice Presidenti del Consiglio Regionale Loredana Raia e Valeria Ciarambino.

Alle iniziative già poste in essere dalla Regione Campania nei confronti dei rifugiati provenienti dalla zone devastate da conflitti bellici, la mozione impegna la Giunta a prevedere inoltre: sostegno psicologico a coloro che, in fuga dalla guerra, stanno trovando accoglienza nei Comuni della Campania; l’affiancamento del personale sanitario ad interpreti in modo che, attraverso la mediazione linguistica, si possa ottimizzare e rendere più efficace e duraturo l’intervento di sostegno psicologico; l’istituzione di un Tavolo di confronto con il Consolato Ucraino in Napoli, Prefettura e Protezione Civile Regionale al fine di concordare le azioni più opportune per sostenere e facilitare una migliore integrazione sociale dei rifugiati; sensibilizzare le ASL, Distretti Socio-Assistenziali, i Comuni e le associazioni di volontariato, affinché possano attivare ulteriori progetti di sostegno e di assistenza psicologica; sensibilizzare il mondo della società civile al fine di garantire una integrazione socio-pedagogica in particolare dei bambini. Lo ha reso noto il Consigliere Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale.