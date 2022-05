Le assemblee si sono riunite nella giornata odierna

Il vicepresidente esecutivo Dombrovskis e il commissario Gentiloni rappresentano la Commissione europea in seno alla riunione informale dei ministri dell’Economia e delle finanze, iniziata oggi alle 15 in videoconferenza.

La riunione si concentra sulle decisioni di esecuzione del Consiglio relative all’approvazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza della Bulgaria e della Svezia, sulla base delle proposte della Commissione.

Il vicepresidente esecutivo Dombrovskis, il commissario Gentiloni e il commissario McGuinness rappresenteranno la Commissione europea in seno alla successiva riunione dell’Eurogruppo, in programma alle 16 circa, sempre in videoconferenza. Questa riunione (in formato inclusivo), avrà come unico punto all’ordine del giorno un progetto di piano di lavoro per il completamento dell’Unione bancaria.

A tal fine, il presidente dell’Eurogruppo presenterà la sua proposta e i ministri discuteranno un piano di lavoro per completare l’unione bancaria. Il commissario Gentiloni parteciperà alla conferenza stampa al termine delle riunioni.