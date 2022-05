Provincia, Giordano nominato vicepresidente

Buonopane: "E' necessario che la Provincia abbia una guida"

Avellino - Certezza e continuità a Palazzo Caracciolo sembravano ormai svanite.

Dopo la sentenza di accoglimento del ricorso proposto da Angelo D’Agostino e la decadenza di Rizieri Buonopane dalla carica di Presidente della Provincia di Avellino Palazzo Caracciolo ha, finalmente, una nuova una guida.

Proprio oggi, presso il circolo della stampa di Avellino, il sindaco di Montella,

Buonopane, ha annunciato l’avvenuta nomina, alla carica di vicepresidente, del sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano definito come una capace e autorevole guida.

«Il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, che io ho nominato vicepresidente, risulta essere in carica dal 26 aprile, dal giorno precedente l’udienza da cui è scaturita questa sentenza che, a sua volta, ha parzialmente accolto il ricorso presentato alla Provincia. Si è lavorato al ricorso tutto questo fine settimana, soprattutto oggi»- ha dichiarato Buonopane- «E ‘necessario che la Provincia abbia una guida. È importante affidarsi ai legali, non voglio essere stucchevole ma ciò che è necessario è che la Provincia abbia una guida. Sento di rassicurare non solo l’intera Provincia ma anche tutte le Amministrazioni comunali. Da quando mi sono insediato ho amministrato senza badare la questione politica e ciò che è presente al suo interno».

«Ho ricevuto decine di amministratori che avevano bisogno della Provincia, non per fatti personali ma per le loro comunità, trovando così sempre grande disponibilità. Una prova valida a favore di ciò che dichiaro, è il fatto che abbia partecipato e indetto il primo Consiglio provinciale, in cui ho supportato l’onere di approvare due variazioni di bilancio per 25 milioni, nel giro di 7 giorni, che dovevano essere approvate precedentemente. Ho dato continuità a ciò che era un’attività amministrativa, precedentemente messa in campo dal mio predecessore» – ha così concluso Buonopane.