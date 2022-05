"La vittoria è il frutto degli sforzi e del lavoro"

Gli irpini Laudati e Ascione primi della categoria nel Rally di Casarano, in provincia di Lecce. Parte alla grande, per l’equipaggio della provincia di Avellino, la Coppa Italia 7, nell’esordio di stagione, con una splendida vittoria conquistata, con i colori della scuderia Power Car Competition, a bordo di una Renault Twingo, allestita e curata dalla Laudati Corse.

Un risultato importante per la classifica e per il morale, che ha determinato subito entusiasmo nello staff motoristico e negli appassionati delle quattro ruote del territorio, anche perché maturato in uno dei più apprezzati appuntamenti rallystici del centro-sud, giunto alla 28^ edizione. Una tappa significativa, dunque, del Campionato d’area Federale, che anche per questo 2022 si svilupperà lungo sei appuntamenti sparsi tra Lazio, Campania, Molise e Puglia e che permette l’accesso alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport.

Massimiliano Laudati e Giovanni Ascione, dal canto loro, hanno sottolineato che la vittoria è il frutto degli sforzi e del lavoro, sempre attento ad ogni particolare, messo in campo dall’intero team e dall’indispensabile supporto dei partner Chime, Gusto e co, Biofood, Demolizione Urciuolo, Isaff, Dielle Servizi, Antonio Terranova, Amica Pubblicità, tutti uniti dalla stessa passione, i motori.