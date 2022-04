Partito Popolare Liberale e Riformista, oggi l’Assemblea Costituente

On.Gargani: "I partiti sono contro la Costituzione proprio perché sono senza democrazia interna"

Avellino - Oggi presso il Viva Hotel, in Via Circumvallazione, si è tenuta la costituente del nuovo Partito Liberale Popolare Riformista.

La proposta politica è stata analizzata dall’onorevole Giuseppe Gargani, politico italiano ed ex Membro del Parlamento europeo.

L’Italia sta vivendo da tempo, uno dei momenti più difficili della storia repubblicana per ragioni culturali e sociali ma soprattutto politiche, secondo il partito. Si è costantemente alla ricerca di un riferimento vivido e concreto sul piano nazionale.

«Dobbiamo organizzare partiti democratici. Partiti che non sono personali, che abbiano una struttura democratica interna. La Democrazia riguarda le istituzioni, i rapporti di libertà. Oggi i partiti sono contro la costituzione, proprio perché sono senza democrazia interna. – ha dichiarato l’On. Giuseppe Gargani - Questa è la cancrena più importante dei partiti da oltre trent’anni».

Varie sono state le tematiche affrontate all’Assemblea, dal Covid al conflitto bellico Ucraina-Russia, due elementi che si presentano come causa di una grave crisi europea e che si concretizzano in un freno per lo sviluppo e la crescita delle nazioni, sostiene Gargani: «Il Covid ha arrecato enormi difficoltà e sciagure al nostro paese. L’Europa, invece, dopo di questo ha avuto uno scatto d’orgoglio, si è mostrata solidale nei confronti di altri paesi. Da questa tragedia, è venuta fuori una grande unità sul piano sociale e istituzionale. La guerra ha determinato un notevole riscatto, ha riorganizzato la NATO e l’Europa stessa, dunque si tratta di uno slancio democratico importante per i cittadini. E’ un dato significativo per il quale i partiti devono riflettere per organizzare una politica che in questo momento risulta assente».