“L’albero di nespole”, presentato il libro di Giulietta Fabbo

Fabbo: "Avere la forza di guardare avanti con ottimismo"

Oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, è stato presentato il libro “L’albero di nespole”, opera prima di Giulietta Fabbo ed edito da PAV edizioni.

Giulietta è docente di materie letterarie presso il liceo classico “Pietro Colletta” di Avellino, e oggi, a dialogare con lei riguardo la sua opera, era presente la collega Roberta de Maio.

L’albero di nespole racconta la storia di una famiglia in un paesino del sud Italia, che, tra devastazione sociale e decisioni imponderabili, vede caratterizzare il destino dei suoi componenti. La speranza e l’amore però, riescono ad eludere il fato e a sopravvivere nonostante le miserie umane. Un libro che ripercorre, a cavallo della II guerra mondiale, gli avvenimenti che sconvolsero l’Italia, che determinarono la ripresa del bel Paese e nel quale gli eventi bellici e il boom economico prendono forma concreta nelle vite dei protagonisti.

Riguardo la genesi di questa opera, l’autrice ha dichiarato «Il libro è nato in un estate particolare, in cui abbiamo vissuto in famiglia un momento particolare. Quando c’è stato un incidente di mia figlia e quindi c’era tanto tempo da trascorrere, e in quel momento in cui pensavamo di dover in qualche modo affrontare dei problemi. Allora è nata questa idea, di cominciare a scrivere e mettere nero su bianco su una storia che era nell’aria, che avevo respirato da quando ero piccola, e che meritava di essere messa nero su bianco.

Perché era una storia che portava un messaggio positivo e bello. Un messaggio che ho affidato a Nino, il protagonista della storia, e che spero possa arrivare ai giovani. Nino si è trovato su un percorso complicato non scelto da lui, diretto verso l’America non per sua decisione, ma una scelta fatta da altri. Poteva essere una vita faticosa, piena di rancore tutto sommato, dato che qualcuno aveva deciso per lui cose che magari lui non avrebbe voluto, ma non è stato così.

Non è stato così perché Nino ha saputo trovare la sua direzione, ha saputo con l’amore e con i sentimenti positivi, valorizzare ciò che la vita gli ha offerto. Il messaggio è questo, qualsiasi cosa la vita ci presenti davanti tocca a noi. Tocca a noi saper valorizzare tutto quello che di positivo c’è da prendere e saper andare verso la direzione che vogliamo, con gli occhi dell’ottimismo, pieni di fiducia e di speranza. Perché la strada si fa e si trova e c’è la possibilità di essere felici.

Essere felici sempre e comunque, basta avere la forza di guardare avanti con ottimismo, questo è il messaggio.»