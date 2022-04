Audax Cervinara, rimandata sfida con il Napoli United

Il Covid-19 blocca il match previsto per domani

L’Audax Cervinara 1935 comunica agli sportivi che la gara prevista domani alle ore 16.30 contro il Napoli United è rimandata a causa di un numero consistente di calciatori tesserati positivi al Covid-19.

Nelle prossime ore sarà ufficializzata la data del recupero della delicata gara che mette di fronte l’Undici di Mister Pasquale Iuliano ed il Napoli United di Diego Armando Maradona Jr, il figlio del Pibe de Oro. L’atteso incontro valevole per il primo turno dei Play Off di Eccellenza in Campania dovrebbe essere disputato in arco di tempo abbastanza breve.

La calda piazza innamorata del Magico Cervo si sta mobilitando, nonostante tutto, per sostenere la squadra nell’importante spareggio regionale.