"Occorre oggi consapevolezza e coraggio per costruire insieme piste d’impegno, progettualità nuove ed efficaci"

Si è svolto presso la sede provinciale delle ACLI di Avellino il 5° Congresso territoriale della Federazione Anziani e Pensionati – FAP ACLI, esperienza associativa e sindacale nata per dare continuità e riconoscibilità all’impegno delle ACLI per la promozione della qualità della vita di anziani e pensionati e la tutela dei loro diritti.

L’assise è stata presieduta dal dirigente nazionale Michele Zannini ed è stata aperta da una riflessione spirituale di Don Enzo De Stefano, Vicario generale della Diocesi di Avellino che ha letto e commentato una pagina del Vangelo di Marco.

I lavori sono stati introdotti dalla relazione di Gerardo Salvatore, Segretario regionale della Federazione, sul tema “Nuovi orizzonti per la Fap – Acli: da protagonisti sui territori pe ridurre le disuguaglianze”.

«Forse noi anziani – ha affermato Salvatore – siamo la fascia demografica che avverte meno drammaticamente l’incertezza del futuro. Occorre oggi consapevolezza e coraggio per costruire insieme piste d’impegno, progettualità nuove ed efficaci per delineare concretamente la capacità della Fap di essere una autentica risorsa sociale in un territorio complicato quale è quello irpino. Gli anziani della nostra federazione hanno il dovere di farsi quotidianamente promotori e comunicatori di un messaggio e di una testimonianza, in ogni ambito relazionale dove sono attivi, che sia una voce sincera, saggezza da offrire, esperienze capaci di seminare speranza e fiducia per i giovani. E’ questo il senso pregnante del concetto di risorsa sociale degli anziani, con un protagonismo non autoreferenziale, bensì’ umile, paziente e fecondo perché portatore di una esemplarità esistenziale che né la scuola, né la politica riescono ad offrire come contributo credibile».