La partita nel primo turno dei play-off di Eccellenza

L’Audax Cervinara 1935 annuncia l’apertura ufficiale del botteghino, oggi dalle ore 17 in Via Roma presso il Momò lounge bar, in vista dell’importante sfida valevole per il primo turno dei Play Off per accedere in Serie D. Il tagliando d’ingresso costerà 10 euro, mentre per le donne ed i piccoli tifosi under 16 la quota è fissata a 5 euro. Sabato 30 aprile alle ore 16.30 l’Audax Cervinara, guidata dal Mister Pasquale Iuliano, incontrerà il Napoli United allenato da Diego Armando Maradona Junior, terza forza del girone B campano di Eccellenza, presso lo Stadio Allegretto di Montesarchio. Si ricorda che non saranno validi gli accrediti per questa delicata gara. Inoltre, si invitano gli appassionati di calcio a recarsi con un’ora di anticipo ai cancelli d’entrata della struttura che ospita i Biancoazzurri.

Il magico Cervo ha conquistato il secondo posto nel girone A di Eccellenza, coronando una stagione iniziata in salita, ma conclusa alla grande, oltre le più rosee aspettative, grazie ai tanti sacrifici della società e al sudore della squadra di capitan Simone Cioffi. L’Audax è riuscita a costruire con umiltà e professionalità un sogno, fatto di bel gioco, passione viscerale, competenze tecniche e tanto amore verso questi Colori, nonostante la lontananza dallo Stadio “Canada Cioffi” e dal proverbiale calore della piazza Cervinarese.

Prevista una buona affluenza di pubblico e di sportivi, pronti ad assistere ad una vera e propria battaglia agonistica sul rettangolo di gioco sintetico. Tutti disponibili i calciatori tesserati dalla società nata nel 1935 e nessun atleta squalificato, al momento. I due allenatori, Iuliano e Maradona jr, si affronteranno a viso aperto, anche perchè la partita di sabato sarà secca: chi vince continua a sognare.