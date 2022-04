L’iniziativa si svolgerà tra il 23 aprile e il 31 maggio 2022

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino con delibera di Giunta n. 80 del 14.4.2022, ha aderito all’iniziativa “Il Maggio dei libri”, la campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di

sottolineare il valore sociale della lettura.

L’iniziativa si svolge tra il 23 aprile e il 31 maggio 2022, in virtù del fatto che il 23 aprile, giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore, prende ufficialmente il via la XII edizione de “Il Maggio dei Libri”, la campagna del Centro per il libro e la lettura che fino al 31 maggio invita gli amanti dei libri ad organizzare iniziative in presenza e in digitale ispirate al tema istituzionale: “ContemporaneaMente. Leggere per comprendere”.

Ad Ariano Irpino quest’anno l’iniziativa è rivolta alle scuole e si svolgerà presso la “Biblioteca Comunale P.S. Mancini”, dove sarà letto il testo”Liliana e la sua stellina: la storia di Liliana Segre raccontata dai bambini” con fumetti.