La ciclista atripaldese si è distinta nella categoria Women1 con un 4° posto di categoria

È un inizio che promette bene quello messo a segno dalla ciclista atripaldese Annalisa Albanese lo scorso lunedi, 25 aprile, nella corsa ciclistica 3° Medio Fondo Primavera che si è svolta con partenza e arrivo ad Ariano Irpino. Dunque, subito in evidenza il debutto femminile dell’atleta Annalisa Albanerse, portacolori del team Eco Evolution Bike alla sua prima gara ufficiale della stagione 2022. La gara si è svolta su una lunghezza di 110 chilometri e oltre 1600 metri di dislivello, ha condotto i ciclisti lungo lo spettacolare percorso panoramico della Valle Ufita, toccando alcuni paesi come Savignano Irpino, Montaguto, Orsara di Puglia e Bovino. Davvero una bella prova disputata da Annalisa Albanese sugellata da alcuni fattori fondamentali nello sport e nella vita: spirito di squadra, la voglia di non mollare mai e di onorare la maglia e la gara.

Dunque, subito in evidenza il debutto femminile della ciclista atripaldese alla sua prima gara ufficiale è andata in premiazione con un eccellete 4° posto di categoria Women1 in una top ten formata in toto da tredici atlete più esperte e blasonate di Lei.La ciclista atripaldese si è classificata al 424mo nell’ordine di arrivo su 560 partecipanti e al nono posto nella classifica femminile su quattordici partecipanti. La gara è stata impegnativa ma la vera insidia si è rivelata il vento forte che ha creato a tutti non poche difficolta. Annalisa ha percorso 110 chilometri e un dislivello di 1650metri in quattro ore e 26’ alla media di 25,71 km/h.

Infine, grande entusiasmo e tante soddisfazioni per la portacolori del team Eco Evolution Bike Annalisa Albanese, senza ombre di dubbi possiamo considerare ‘’buona la prima’’. . Per la cronaca la gara maschile è stata vinta da Giuseppe Orlando (Euronix Team) che ha preceduto Onofrio Monzillo (Autoricambi Marrone) E Aniello De Vito (S.Gennariello Bike), mentre per la femminile si è imposta Valeria Zappacosta (Diemme sport), Rosa Colasuonno (Pedale elettrico), terza Rossella Diezzo (ASD Sirino Bike). (Gius.Alba)