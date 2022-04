Si rende noto che con deliberazione n. 13 del 14 febbraio 2022 il Consiglio Comunale ha approvato l’istituzione dell’Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore operanti nel territorio comunale ed il relativo Regolamento, per disciplinare i rapporti tra il Comune e tali Enti.

L’iscrizione è aperta a tutti gli Enti del Terzo Settore con sede nel territorio comunale e legate, per attività, allo stesso, in possesso o meno di personalità giuridica, come elencati all’art. 4 del D.L.gs n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”, che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento, nonché a tutti quegli Enti senza scopo di lucro disciplinati dal libro I del Codice Civile o da leggi speciali, purché svolgano comunque in via esclusiva o principale una o più attività di “interesse generale” previste dal medesimo Regolamento.