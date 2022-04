“Onorare i caduti operando per i vivi”

L’Associazione Nazionale del Fante (prov. Avellino) che porta avanti il motto “Onorare i caduti operando per i vivi”, sarà presente il 25 aprile Alla giornata inaugurale del progetto “Avalanche Day” che si svolgerà presso il War Cemetery con raduno alle 9.30 alla Località Pagliarone SS.18 a Montecorvino Pugliano.

La sezione irpina dell’Associazione Nazionale del Fante, dal 1967, con il compianto Generale Domenico Caprio ed il socio Ettore De Venezia, hanno organizzato bus con i reduci della prima e seconda guerra mondiale con visite sui campi di battaglia. Dal 1968 il socio ad honorem De Venezia ha proseguito in questo impegno. Tante le località, scenari di guerra, visitate: i sacrari militari della prima guerra mondiale, Monte Grappa, Pasubio, altopiano di Asiago, Nervesa della Battaglia, Oslavia, presso la campana di Rovereto.

Migliaia di fanti della Brigata Avellino hanno perso la vita su quei campi di battaglia nella prima guerra mondiale come anche per la liberazione di Gorizia.

Ancora oggi resta viva la necessità di onorare i caduti di tutte le guerre e in quest’ottica rientra la scelta dell’Associazione Nazionale Fanti di Avellino di partecipare con i propri soci e con la deposizione di una corona d’alloro, alla celebrazione che renderà omaggio ai caduti dello sbarco di Salerno.

Lunedi 25 aprile quindi, da Avellino il gruppo di soci si muoverà verso Montecorvino Pugliano per presenziare a questa celebrazione.

I soci del comitato direttivo saranno guidati dal Presidente Giuseppe Furcolo.

COSA E’ IL PROGETTO AVALANCHE DAY

L’Operation Avalanche, primo atto dopo l’armistizio, fu la più grande operazione aeronavale del mediterraneo e la seconda, per importanza, di tutta la seconda guerra mondiale dopo lo sbarco in Normandia.

Per la prima volta l’Italia non era più considerata ostile allo schieramento alleato e tra Pontecagnano, Battipaglia e Paestum sbarcò il grosso del contingente alleato ovvero 100.000 soldati britannici e 70.000 soldati americani. Si trattava del primo assalto a quella che Hitler definiva la “Fortezza Europa”, per questa ed altre singolarità deve essere considerata tra gli episodi più significativi della storia della seconda guerra mondiale e dell’Italia:

L’armistizio con le forze Alleate, già firmato giorni prima a Cassibile, venne reso pubblico proprio per l’approssimarsi del convoglio alleato alle coste del salernitano

L’operazione segnò l’inizio della ritirata dei tedeschi sulla linea Gustav verso Roma

Determinò la liberazione del primo campo di detenzione a Ferramonti e successivamente del centro di detenzione di Campagna

Il generale Vincenzo Ferrante Gonzaga, della divisione costiera, fu il primo alto ufficiale italiano ucciso dai tedeschi per il rifiuto di cedere le armi dopo l’8 settembre.

Il Velella fu l’ultimo dirigibile affondato dai britannici a largo di punta Licosa, ad armistizio ormai già siglato, il 7 settembre del 1943. I 50 marinai giacciono ancora in fondo al mare con il relitto.

Salerno divenne nel 1944 sede provvisoria del governo italiano e di fatto prima capitale della Nazione liberata.

A Salerno si insediò il primo governo unitario antifascista nel quale Bonomi sostituì il maresciallo Badoglio

Ultimo atto del governo, prima di rientrare a Roma, fu la proclamazione del diritto degli italiani ad autodeterminare la forma di governo

Seppur non fossero più considerati belligeranti gli abitanti e le case di numerose città della Piana furono stravolte dallo sforzo bellico in particolare quello alleato.

Nei concitati giorni e mesi successivi l’avvicinarsi delle truppe alleate determinò una serie di tragici eventi quali l’inizio dei rastrellamenti di massa a cominciare dal ghetto di Roma.

Avalanche day è un’idea dell’Associazione Mu.Bat che il Comune di Battipaglia ha recepito come propria e realizzato con la stessa associazione già dal 2017. Mubat ha predisposto un progetto pluriennale per rendere l’evento un appuntamento fisso per i cittadini ampliabile a tutta l’area del conflitto, con un percorso culturale collettivo. Dal 2018 Battipaglia con queste sue manifestazioni aderisce al neocostituito comitato per le celebrazioni della provincia con i comuni di Salerno, Pontecagnano, Eboli, Campagna, Capaccio Paestum, Cava dei Tirreni e Pontecagnano Faiano. E’ l’avvio di un sistema di rete che già dall’inizio la nostra proposta aveva auspicato e alla quale ora aderisce con entusiasmo. L’obiettivo è di sfruttare le sinergie e le collaborazioni, evitare gli accavallamenti e le duplicazioni, costruire un brand comune, sfruttando investimenti già previsti per moltiplicarne gli effetti di comunicazione grazie alla forza del gruppo e della rete. Il progetto vede il coinvolgimento attivo delle scuole a partire dall’Istituto Comprensivo Gatto di Battipaglia che ha fatto da apripista agli altri istituti. Nel 2018 l’IC Gatto ha predisposto una proposta per il programma Erasmus plus basata sul progetto Mubat.

Da settembre dello stesso anno l’Unione Europea, mediante il programma Erasmus plus, sostiene il progetto “Avalanche – the house of the rising memory” consentendo uno scambio culturale e di esperienze con gli allievi del college Diderot di Tourlaville in Normandia. Il progetto è stato sostenuto dalla Regione Campania, nel quadro degli interventi a favore delle iniziative culturali, e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, mediante il Fondo Nazionale della Rievocazione Storica.