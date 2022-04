Irpinia in Azione, venerdì il convegno “Il PNRR per l’Irpinia e le aree interne”

Le conclusioni saranno affidate a Francesco Italia, Sindaco di Siracusa e responsabile nazionale PNRR per Azione ed all’onorevole Giuseppe Sommese, Consigliere Regionale della Campania e Segretario Regionale di Azione

“Irpinia in Azione promuove per il giorno 22 aprile 2022 a partire dalle ore 17:00 il convegno “Il PNRR per l’Irpinia e le aree interne: strumenti, novità e prossime scadenze”; l’iniziativa si svolgerà a Castelvetere sul Calore presso la sala “F. Sullo”.

Il convegno, che intende coinvolgere Sindaci, amministratori e cittadini, ha ad oggetto lo studio delle opportunità per i Comuni ed i borghi rurali in merito al piano nazionale di ripresa e resilienza, presentando i nuovi tool per i Comuni, gli scenari, le prossime scadenze e, al contempo, evidenziando le criticità e i rischi derivanti dall’attuale modello di gestione delle risorse.

Interverrano Generoso Moccia, Sindaco di Castelvetere, Giovanni Bove, segretario provinciale di Azione, Antonio Garofano, responsabile PNRR Azione Avellino, Luca Mauriello, Presidente di Projenia SCS, e Francesco Monaco, Capo dipartimento fondi europei della Fondazione Ifel.

Le conclusioni saranno affidate a Francesco Italia, Sindaco di Siracusa e responsabile nazionale PNRR per Azione ed all’onorevole Giuseppe Sommese, Consigliere Regionale della Campania e Segretario Regionale di Azione.

Si tratta di un importante occasione per approcciarsi alla tematica dei fondi PNRR in un’ottica differente, che privilegi non la logica della spesa fine a se stessa, quanto piuttosto la necessità che alla base dell’impiego delle risorse nazionali e comunitarie vi sia la capacità di fare scelte di lungo periodo e di programmazione seria ed efficace.

La politica è in grado di essere se stessa solo se riesce ad offrire agli amministratori le chiavi di lettura del cambiamento intorno alle quali sviluppare l’azione amministrativa, affinché la stessa sia in grado di tutelare le aree più deboli del territorio e di garantire che le piccole comunità continuino a sopravvivere, guardando al futuro con rinnovata fiducia e speranza.”