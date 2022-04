Presso il Bar filosofico Caffeoveggenza

Avellino – Nuovo appuntamento con l’arte nella kermesse “Aperitivo con l’artista” sabato 23 aprile alle ore 17.00 ad Avellino, presso il Bar filosofico, Caffeoveggenza, sito in via Brigata 192.

Nel progetto a cura di Maurizio Caso Panza, già organizzatore di numerosi eventi d’arte, esporrà l’artista concettuale Monica Samaria, e la opere che ruotano intorno al “DEEP DIT” ossia alla necessità di promuovere una nuova pista visiva.

Il concetto su cui si basa parte proprio dal “DIT”, ossia “DITTICO”, coppia di tavole costituite da due elementi, la tela e il plexiglas, che combinano, complessivamente, radice tradizionale e innovazione tecnologica in un rapporto diadico stretto; quindi, tradizione e innovazione si legano in un’offerta di sigla unica per una “cifra artistica” consistente. Al concetto del “DIT” si affianca quello del “DEEP”, che sta a indicare l’idea della “PROFONDITÀ” – idea questa già considerata nello “Spazialismo” -.

In “DEEP DIT” il ritaglio sagomato dell’elemento plexiglas, induce lo sguardo alla visione innovativa di una sostenuta sequenza spaziale. In un gioco di attenzioni si percepiscono periferie della lontananza e/o riverberi di una spazialità retroflessa. Nella consapevolezza d’azione c’è la tessera della comprensione dell’arte contemporanea. L’incontro di due qualità espressive, in termini alti e forti, segnala una sensibilità acuta. Le opere verranno esposte per 15 giorni e saranno visitabili in orari continuati dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Da non perdere assolutamente.

La kermesse di “Aperitivo con l’artista” nel far esporre artisti internazionali vuole diffondere l’arte in maniera semplice, appunto attraverso i bar e così contribuire ad un nuovo rapporto con le opere d’arte e i fruitori.