Coldiretti Campania con workshop e street food contadino

“Mercoledì 20 aprile, presso il favoloso scenario della Reggia di Caserta, al Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, si terrà la conferenza stampa per la presentazione di Fiera Agricola, la fiera internazionale dedicata all’agricoltura attraverso la tutela e la promozione del territorio e le specialità enogastronomiche, in programma al Polo Fieristico A1Expò, da venerdì 22 a lunedì 25 aprile.

Una edizione che vedrà ancora più forte la partecipazione di Coldiretti Campania con workshop in cui saranno trattati i temi dell’agrivoltaico e dei contratti di filiera, con lo street food contadino delle botteghe Campagna Amica e con lo stand Coldiretti/EPACA presso il quale sarà presente il Centro per l’udito per effettuare controlli gratuiti.

Fiera Agricola si colloca tra le manifestazioni più quotate del panorama espositivo del Centro Sud, con una sempre più spiccata visibilità sullo scenario nazionale come snodo nevralgico per le piccole e medie imprese, favorendone l’accesso ai mercati esteri, sempre più attenti e interessati al Made in Italy.

Fiera Agricola è una vetrina ideale per tutte le aziende produttrici nazionali e al tempo stesso riserva grande rilievo alle eccellenze locali. L’evento rappresenta una piattaforma, dove il rapporto B2B tra il produttore e il consumatore si propone in maniera innovativa e, finalmente diretta.

Fiera Agricola pone particolare attenzione alle esigenze del visitatore, che troverà durante i quattro giorni di fiera, una gamma completa di servizi in grado di soddisfare ogni sua necessità. Alla manifestazione saranno presenti aziende di produzione e di commercializzazione, provenienti da tutte le regioni italiane.

A rendere completa l’offerta formativa, sarà allestita una fattoria didattica di eccellenze a pochi passi dal centro della città che mira alla valorizzazione della genetica attraverso esemplari di grande prestigio. A Fiera Agricola si rinnova la presenza di Giuseppe Fontanella con i suoi animali di straordinario spessore genetico che tante soddisfazioni hanno regalato al Fontanella Magic Arabians Team conquistando la vetta in tante manifestazioni internazionali. Dai campioni del mondo equini all’esposizione di tanti altri animali di pregevole valore come i buoi marchigiani, i pony, gli asini e tanto tanto altro. Non mancherà l’angolo dedicato alla mascalcia che tanto interesse ha destato nelle precedenti edizioni.

A Fiera Agricola, saranno presenti anche gli animali di bassa corte dell’ACA – Associazione Campana Avicoltori, che riunisce tutti gli appassionati di Galline Ornamentali della Regione Campania con l’obiettivo della divulgazione e il mantenimento di razze autoctone in via di estinzione e la valorizzazione di animali ornamentali di pregio e di grande patrimonio genetico con lo scopo di far valutare la selezione della razza affinché venga preservata la genetica di razze molto antiche.

Ad impreziosire ulteriormente la “Educational farm”, prosegue il sodalizio tra l’A.A.C.M. (Associazione Allevatori Campania e Molise) e Fiera Agricola. L’associazione porterà in dote, nell’area “Allevamento Custode”, una rappresentanza di razze autoctone campane, le migliori razze bovine, ovine, caprine, suine ed equine iscritte nel repertorio regionale.

A Fiera Agricola ci saranno anche i neocampioni d’Italia dell’Associazione cuochi di Caserta, freschi del titolo appena ottenuto al Beer&Food Attraction. Saranno loro i principali protagonisti dell’area show cooking con le prelibatezze culinarie che hanno dato spettacolo a Rimini, portando la Provincia di Caserta a dominare la scena nazionale.”