Festa: "Una grande manifestazione di solidarietà e senso di responsabilità"

Avellino- Stamattina, presso il Centro Sociale Samantha della Porta di Via Morelli e Silvati, si è tenuta l’iniziativa di solidarietà “Pasqua per la Pace”, promossa dalla Cisl IrpiniaSannio e dal Comune di Avellino a favore della popolazione ucraina vittima della guerra. Durante l’incontro sono state gratuitamente consegnate uova di Pasqua a tutti i bambini ucraini, in collaborazione con ‘azienda dolciaria “Oliviero”.

«Sentiamo l’obbligo di offrire qualcosa al popolo ucraino» – «ha dichiarato Fernando Vecchione, Segretario generale Cisl Irpinia Sannio – La Cisl nazionale vuole aiutare i rifugiati attraverso un’iniziativa che si chiama “insieme per l’Ucraina”; in questo fondo sono stati versati oltre 5mila euro, soldi che sono trattenuti dalle buste paga dei lavoratori a seconda dell’accordo territoriale, successivamente, i fondi verranno distribuiti al popolo ucraino. A livello territoriale abbiamo voluto dare un ulteriore segnale, per quanto riguarda questi bambini, costretti alla fuga e dunque concedergli una Pasqua serena, un sorriso o un fiore e non bombe o missili».

Grande entusiasmo e partecipazione anche da parte del sindaco di Avellino Gianluca Festa, presente all’evento: «Stamattina ringraziano la Cisl per l’impegno, stiamo distribuendo queste uova Pasquali. Simbolicamente lanciamo e rafforziamo un messaggio di pace, ma soprattutto voglio cogliere l’occasione per ringraziare il grande impegno che tutta la comunità sta fornendo rispetto all’accoglienza. Una grande manifestazione di solidarietà e senso di responsabilità».