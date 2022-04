Restano in corso presso la Villa comunale anche altri lavori di riqualificazione iniziati ad ottobre che riguardano il rispristino di muretti di recinzione, ringhiere e staccionate, la rimozione dei pericolosi cordoli in cemento, ma soprattutto la messa in opera di una nuova pavimentazione in resina anti-trauma nell’area giochi che viene ampliata ed integrata di nuove giostrine.