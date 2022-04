La zona interessata sarà il Centro storico

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera di G. C. n. 72 del 14.4.2022, ha disposto l’attivazione della ZTL – Zona a Traffico Limitato – durante le festività pasquali dal 15 al 18 aprile 2022 nel Centro Storico, lungo Via D’Afflitto e Via Vinciguerra, secondo il seguente schema:

giorni feriali dalle ore 18.30 alle ore 24.00;

giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00.