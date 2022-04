Ecco gli orari

Ad Ariano Irpino in occasione delle festività pasquali il Museo Civico della Ceramica in Via D’Afflitto nel Centro Storico della Città, sarà aperto con i seguenti orari:

sabato 16 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 18 alle 20,00;

domenica 17 aprile Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 12,30;

lunedì 18 aprile Pasquetta dalle ore 10,00 alle ore 12,30.