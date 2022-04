In riferimento al Consiglio comunale di Avellino di ieri

Avellino – “In riferimento a quanto appreso oggi dagli organi di informazione circa la seduta del Consiglio comunale di Avellino tenutasi nella giornata di ieri alla quale sarebbe stato invitato, tra gli altri, anche il manager dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati”, si ritiene opportuno precisare che la Direzione Generale non era a conoscenza della suddetta assise, in quanto non ha ricevuto alcun invito”.

Questa mattina, a ogni buon conto, è stato avviato un controllo sulla casella di posta certificata aziendale, atto ad accertare che non vi sia stata una dimenticanza nella trasmissione degli atti da parte dei competenti uffici: al termine della verifica è stato confermato che non risultano Pec inviate dal Comune di Avellino nell’ultimo periodo. Per fugare ogni dubbio ed escludere anche una possibile disfunzione informatica, l’Ufficio protocollo aziendale ha altresì intrapreso l’iniziativa di richiedere all’omologo ufficio di Palazzo di Città la ricevuta della Pec che attesti l’accettazione e la consegna della mail certificata in questione”.

“La Direzione Generale dell’Azienda “Moscati” intende venire a capo della vicenda che è stata erroneamente interpretata come una mancata volontà di accogliere l’invito a partecipare alla seduta del Consiglio comunale in quanto non ha motivi per non mantenere in essere buoni rapporti con le Istituzioni locali. Peraltro, il grande lavoro svolto da tutti gli operatori sanitari durante i periodi più difficili dell’emergenza pandemica e la costante azione di riorganizzazione dei servizi ospedalieri risultano già più che evidenti a tutta la popolazione irpina”.