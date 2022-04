"Alle candidate e ai candidati, ai componenti delle commissioni elettorali, alle scrutatrici e agli scrutatori, alle RSU uscenti, rivolgiamo un grazie sentito e sincero"

“La segreteria territoriale della Cisl Scuola valuta molto positivamente il risultato delle elezioni delle RSU del 5-6-7 aprile 2022 per l’ampio consenso (26% circa) ottenuto dalle candidate e dai candidati schierati nelle liste elettorali dell’Irpinia e del Sannio dove la CISL Scuola si afferma come primo sindacato in provincia.

Molto ampia e sentita la partecipazione alla competizione elettorale delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola e, nonostante il proliferare delle sigle sindacali, piena affermazione dei sindacati confederali che ottengono più del 70% dei voti, su di essi ricade la responsabilità di rappresentare la categoria in tutte le sedi a partire dall’imminente rinnovo del CCNL.

Alle candidate e ai candidati, ai componenti delle commissioni elettorali, alle scrutatrici e agli scrutatori, alle RSU uscenti, rivolgiamo un grazie sentito e sincero, e a quelle neo-elette auguriamo buon lavoro e ci impegniamo a garantire ogni necessario supporto affinché possano svolgere al meglio il ruolo che gli è stato conferito.”