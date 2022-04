Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del consigliere regionale Vincenzo Ciampi (m5s)

“L’accordo tra Regione Campania e Ferrovie non prevede collegamenti con Napoli dalla stazione di Avellino. La risposta alla mia interrogazione alla giunta svela le bugie sui collegamenti su ferro.

Resta inevaso l’obbligo della Regione di garantire accesso equo e non discriminatorio al trasporto pubblico locale dei residenti delle aree interne.

Sulla tratta Benevento-Avellino-Salerno-Sarno si spenderanno per l’elettrificazione 220 milioni e alla fine si risparmieranno 5 minuti sui tempi di percorrenza