Lenarčič: "Siamo ora in una fase decisiva e urge agire"

L’insicurezza alimentare mondiale continua ad aggravarsi a causa dell’invasione russa dell’Ucraina e della pandemia di COVID-19, esacerbando le tendenze a lungo termine di un’insicurezza crescente, dei cambiamenti climatici e delle difficoltà economiche.

Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, sarà a Roma oggi per discutere dell’aggravarsi della crisi alimentare mondiale con i rappresentanti delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite.

A settembre 2021 erano già 161 milioni le persone in condizioni di grave insicurezza alimentare in tutto il mondo. Secondo stime ONU potrebbero aggiungersi tra gli 8 e i 13 milioni di persone denutrite nel mondo a causa della guerra in corso. I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati di quasi il 13% a marzo, raggiungendo un nuovo record.

Il Commissario Lenarčič ha dichiarato: «L’aumento dei prezzi delle derrate alimentari pone le persone più vulnerabili in tutto il mondo in una situazione ancora peggiore. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia aumenta la pressione sui sistemi alimentari e minaccia di carestia milioni di persone in tutto il mondo. Siamo ora in una fase decisiva e urge agire. L’UE si è impegnata a rafforzare il partenariato con le Nazioni Unite per non lasciare indietro nessuno e continuare a portare assistenza umanitaria ai più vulnerabili, mantenendo saldo l’impegno a lungo termine di affrontare le cause profonde delle crisi alimentari».

Durante la visita il Commissario incontrerà i rappresentanti del Programma alimentare mondiale, dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale. Sarà affiancato dal Ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian e dal Ministro dell’Agricoltura Julien Denormandie e incontrerà anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli.