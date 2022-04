Sono 12668 i crimini avvenuti in Provincia dal 2021 al 31 marzo 2022

Oggi si celebra il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, e per tale occasione anche la Questura di Avellino ha tenuto una cerimonia di celebrazione.

Dapprima, alla presenza del Prefetto, si è reso un tributo ai caduti della Polizia di Stato, deponendo una corona d’alloro alla lapide dedicata alla loro memoria nel piazzale antistante la Questura di Avellino sita in via G. Palatucci 16, dopodiché si è tenuta la cerimonia di celebrazione presso l’auditorium del Seminario Diocesano di Avellino, sito in via Morelli e Silvati.

Presenti a quest’ultima varie autorità e rappresentanze del personale dei vari corpi della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, vari rappresentati delle istituzioni pubbliche locali, e presente anche una rappresentanza degli studenti degli istituti scolastici della Provincia, che hanno partecipato nell’anno scolastico in corso al concorso “PretenDiamo Legalità”.

In occasione di questa giornata di celebrazione, il Questore di Avellino, Maurizio Terrazzi ha voluto esprimere «Uno sforzo comune e costante, anche al variare delle epoche e delle situazioni che in questi decenni abbiamo fronteggiato. Una Polizia sempre al servizio della legalità e della comunità, questo è il tratto distintivo che ci porta dalle origini alla giornata odierna.

Questi ultimi due anni sono stati difficili e impegnativi per tutti. I nostri servizi si son dovuti parametrare per assicurare le misure a tutela della salute pubblica, quindi le misure di prevenzione, anche quando erano particolarmente stringenti ma necessarie per tutelare la salute della collettività.

Riguardo l’emergenza profughi della guerra in Ucraina, è un emergenza che ci investe direttamente, non solo come persone e come cittadini per gli aspetti emotivi, ma perché dobbiamo dare anche una risposta organizzata per le nostre competenze. L’ufficio immigrazione sta lavorando al massimo sia nell’HUB attrezzato presso il palasport di Avellino, sia nel nostro ufficio presso la Questura, dove i cittadini ucraini possono registrare la loro presenza sul territorio e richiedere lo speciale permesso temporaneo concordato in sede europea. Quindi un grande lavoro fatto con senso del dovere, ma anche partecipazione umana.»

Sull’attività svolta in Provincia aggiunge «È stato un anno intenso su vari fronti. Tutte le strutture operative hanno lavorato al massimo delle proprie possibilità e delle proprie risorse, perché dovevamo fronteggiare diversi fronti dell’agire istituzionale. La prevenzione e il controllo del territorio per reati predatori, che sono molto sentiti in questa Provincia. L’attenzione massima a quello che ci suggerisce la situazione della criminalità organizzata nella sua evoluzione, non è più quella di un tempo, ma non è meno pericolosa. Gli aspetti amministrativi. Gli aspetti d’intervento sulle fasce deboli e le persone vulnerabili. Facciamo un lavoro, insieme alle altre forze di polizia, molto importante per donne, minori, diversamente abili, ecc. Pensate che negli ultimi 15 mesi, soltanto la Polizia di Stato ha attivato più di 400 codici rossi.

Per quanto riguarda i possibili connubi tra la cosiddetta “criminalità comune organizzata”, ci sono dei terreni che ci interessano e ci destano anche un po’ di preoccupazione, soprattutto sul versante pugliese. Mi riferisco agli assalti ai furgoni porta valori, a incursioni sui bancomat, ecc. Però, per quanto riguarda la valutazione sulla criminalità organizzata, nessuna sottovalutazione, ma analisi e strategie devono essere ancorate in modo oggettiv0 alle evidenze investigative e processuali. Dobbiamo essere oggettivi e freddi nell’analisi dei fenomeni, e non ripetere meccanicamente schemi del passato, se vogliamo veramente ottenere dei risultati.

Non esistono isole felici, però l’Irpinia ha anche delle caratteristiche che la differenziano rispetto ad altre realtà. Ha questi problemi, ma ha anche un tessuto umano, imprenditoriale, di tradizione e di cultura molto solido, e che va salvaguardato. Dico sempre che va ovviamente investito dove c’è più criminalità, però dobbiamo avere anche la forza, il coraggio e le risorse di salvaguardare quegli ambiti che sono tutt’oggi ancora lontani da contaminazioni pesanti, e l’Irpinia è in gran parte così.

Un problema di coesione sociale è venuto fuori, prima con le problematiche economiche dovute alla pandemia, adesso con la guerra che fa intravvedere conseguenze economiche importanti. Ci dobbiamo preparare, noi come le altre forze di polizia, a gestire sempre con equilibrio e con il massimo rispetto delle persone anche situazioni non facili. Perché chiaramente i contraccolpi si sentono, e si sentiranno probabilmente anche di più a breve.

Un appello alla coesione sociale che faccio spesso, anche se con molta serenità, dato che non ho riscontrato in questa terra omertà e poca collaborazione. I cittadini parlano con noi, ci dicono le cose, rendendo di fatto questo aspetto non critico.»

Durante la cerimonia si sono svolte anche alcune premiazioni per gli agenti che si sono contraddistinti durante il loro servizio, e nello specifico sono stati premiati:

Agente Scelto della Polizia di Stato Domenico GIORDANO – PROMOZIONE per merito straordinario. Evidenziando eccezionali capacità professionali ed operative, espletava un intervento di soccorso pubblico che consentiva di salvare una giovane donna con la sua bambina, di appena un mese, rimaste bloccate a causa di una fuga di gas, all’ultimo piano di uno stabile. Nella circostanza sebbene sprovvisto di qualsiasi dispositivo di protezione, non esitava a portarsi, all’ultimo piano dell’edificio riuscendo così a condurre la donna e la figlia in una zona di sicurezza. Chiaro esempio di coraggio ed alto senso del dovere. Napoli, 25 giugno 2016.

Assistente Capo Coordinatore Monica DI MARINO – ENCOMIO. Libero dal servizio, evidenziando qualità professionali si distingueva in un intervento di soccorso pubblico ponendo in salvo un anziano uomo in procinto di morire per soffocamento dopo aver ingerito del cibo. Mercogliano (AV), 30 settembre 2018.

Vice Ispettore della Polizia di Stato Alfonso SPIEZIO – LODE. Evidenziando elevate capacità professionali espletava un’attività polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto due soggetti responsabili di furto aggravato in concorso, nonché di deferire all’autorità giudiziaria altre 19 persone, responsabili invasione di terreni ed edifici, aggravata da altro. Bologna, 11 giugno 2017.

Assistente Capo Coordinatore Giuseppe PILOSI e all’Assistente Capo Daniele TISO – LODE. Evidenziando non comuni capacità professionali, ponevano in essere un intervento di polizia giudiziaria che consentiva di denunciare in stato di libertà due cittadini extracomunitari responsabili del reati di porto abusivo di arma da sparo e ricettazione. Vallata, 14 febbraio 2018.

Per concludere le celebrazioni, si è svolto anche un concerto ad opera dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino.

Di seguito invece riportiamo i dati riguardo l’attività operativa della Questura di Avellino, svolta durante il periodo temporale che va dal 1°gennaio 2021, al 31 marzo 2022.

Numeri complessivo dei delitti in Avellino e Provincia: 12668

Di cui:

Omicidi volontari: 3

Tentati omicidi: 9

Lesioni dolose: 422

Violenze sessuali: 32

Rapine: 34

Estorsioni: 95

Usura: 1

Furti: 2636

Ricettazioni: 51

Truffe e frodi informatiche: 2591

Danneggiamenti: 1155

Stupefacenti:138

Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile: 3

Attività di prevenzione:

Soggetti controllati: 62065

Veicoli controllati: 27128

Documenti controllati: 25062

Attività di contrasto:

Persone denunciate: 1044

Persone arrestate: 66

Minori di 18 denunciati/arrestati: 21

Stranieri denunciati/arrestati: 190

Rimpatri con figli di via: 97

Polizia amministrativa:

Esercizi pubblici controllati: 123

Violazioni accertate: 6

Persone deferite all’Autorità Giudiziaria: 9

Provvedimenti di chiusura locali: 1

Licenze rilasciate: 1057

Passaporti rilasciati: 2251

Permessi di soggiorno rilasciati: 4395

Emergenza Ucraina:

Presenza cittadini ucraini: 1110

Numeri istruttorie per emergenza conflitto: 525

Polizia stradale:

Infrazioni codice stradale: 10549

Incidenti stradali: 437

Patenti ritirate: 74

Carte di circolazione ritirate: 238

Punti decurtati: 12314

Guida sotto influenza alcool: 19

Guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti: 5

Sequestri veicoli: 238

Persone arrestate: 4

Soccorsi su strada: 2525

Persone deferite all’Autorità Giudiziaria: 65

Polizia postale: