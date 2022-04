Mercogliano, domani la presentazione del progetto “I calzini del cuore”

L'appuntamento è alle 9.30 in videoconferenza

Si presenterà ufficialmente domani, 13 aprile, il progetto “I calzini del cuore” che ha preso il via dal Comune di Mercogliano per coinvolgere istituzioni, associazioni e scuole di tutta la provincia di Avellino e offrire un abbraccio morale ai bambini e ai ragazzi ucraini.

Una rete di solidarietà che sta già correndo veloce tra gli studenti irpini pronti a stringersi per seminare amore laddove la guerra sta generando distruzione e deserto.

L’idea, nata dalla Dott.ssa Monica Manganaro Presidente dell’Associazione Provarci, ha incontrato il desiderio del Sindaco e degli amministratori del Comune di Mercogliano di voler sostenere un’ idea di concreto sostegno morale agli ucraini.

In collaborazione con l’ Associazione Ucraini Irpini le scuole di Avellino e provincia prepareranno scatole con dei calzini, metafora per far comprendere la sofferenza della fuga dalle bombe, e messaggi e disegni che sapranno più di tante parole ristorare i cuori ed infondere speranza.

Alle ore 9.30 di domani si taglierà in videoconferenza, in contemporanea in tutte le scuole in collegamento con la Prefettura di Avellino e gli amministratori coinvolti, il filo del cuore, quello che incoraggia il valore della pace ed è capace di raggiungere le anime semplici ed innocenti dei bambini e dei ragazzi ucraini che oggi stanno soffrendo.

Le scatole con i messaggi del cuore saranno consegnate alle associazioni caritatevoli che provvederanno a recapitarle nei centri di accoglienza dei rifugiati ucraini.